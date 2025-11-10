Spacca lo specchietto di un’auto e scappa

Un motociclista ha spaccato lo specchietto di un’auto in colonna ed è fuggito. E’ accaduto questa mattina, lunedì 10 novembre, in via Toti a Macherio, precisamente nella frazione di Bareggia.

Erano circa le 8 di questa mattina quando la macheriese Fabiana Tombari, conosciuta per il suo impegno come gattara e fondatrice dell’associazione Cani&Mici per Amici, era a bordo della sua auto e stava percorrendo in colonna via Toti, pronta per affrontare una lunga giornata in aiuto agli amici a quattro zampe.

“All’improvviso ho sentito un botto – racconta Fabiana – Una moto, con in sella un motociclista che indossava un giubbotto rosso, nel superare velocemente ha urtato e danneggiato lo specchietto della mia auto. Nonostante abbia continuato a suonare il clacson per destare la sua attenzione, si è dileguato velocemente senza fermarsi come da codice della strada. Io ero in colonna e non ho potuto raggiungerlo”.

Fabiana non ha potuto far altro che constatare il danno:

“L’auto mi serve per lavorare e questo episodio mi ha causato un grosso danno – si sfoga la vittima del danneggiamento – Può capitare un incidente, quello che dà fastidio è che il motociclista si sia allontanato. Se guidi un mezzo non puoi scappare, hai delle responsabilità. E non può non essersi accorto del danno perché abbiamo iniziato tutti a suonare nel tentativo di fermarlo ma non c’è stato nulla da fare, ha proseguito dritto, anzi, ha accelerato. Ho segnalato l’accaduto nella speranza che si faccia vivo. Vorrei che si scusasse per quanto ha fatto perché queste cose mi danno veramente fastidio, io che ho sempre dimostrato di avere coscienza e senso di responsabilità anche nell’impegno che mi sono presa in aiuto alle colonie feline. Mi appello al responsabile affinché si faccia vivo per civiltà, educazione e onestà. Mi può contattare scrivendo una mail a fabianatombari@alice.it.