Una toccata e fuga in Brianza prima di partire per qualche giorno di vacanza in Liguria, insieme alla sorella. Benedetta Cecini ieri, venerdì 22 settembre, è arrivata a Villasanta dalla provincia di Sondrio - dove risiede - per trascorrere un paio d'ore in compagnia di alcuni parenti in occasione del compleanno di una cuginetta.

Spaccano il finestrino e rubano valigie, ipad e pc. La proprietaria lancia un appello "Restituitemi il computer, c'era la mia tesi di laurea"

Sulla macchina lei e la sorella avevano già caricato le valigie, le biciclette, il computer di Benedetta e l'ipad della sorella, strumenti necessari anche in vacanza in quanto entrambe al lavoro con la tesi di laurea.

Giunte a Villasanta le due sorelle hanno parcheggiato l'auto vicino al Parco della Ghiringhella, in via Buozzi, intorno alle 16. Di ritorno l'amara scoperta: i vetri dell'auto, una Passat grigia, erano completamente in frantumi e dalla vettura erano sparite le valigie, l'ipad e il pc.

L'appello

Dopo lo sconforto inziale le due sorelle hanno presentato denuncia alle forze dell'ordine e nella speranza di poter rientrare in possesso del materiale informatico la 23enne Benedetta, nelle ultime ore ha lanciato anche un appello anche sui gruppi social cittadini rivolgendosi direttamente ai residenti a Villasanta: