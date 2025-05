Hanno usato un tombino per infrangere la vetrata d’ingresso e mettere a segno il furto alla Caffetteria di via Volta a Desio. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana.

Spaccata al bar con un tombino: magro il bottino, prelevati 200 euro

«Ignoti hanno sfondato la porta e si sono introdotti nel bar, nonostante sia entrato in funzione l’allarme – ha ricostruito così il colpo la titolare, Franca Gangarossa – Non so esattamente in quanti hanno agito. Nel bar è entrato un individuo come si vede dalle telecamere». Dai filmati non è stato però possibile riconoscere il furfante. Questo si è diretto alla cassa da dove ha sottratto circa 200 euro di monete. Una volta presi i soldi si è allontanato.

Brutta sorpresa per la proprietaria quando si è trovata di fronte la vetrata distrutta e il tombino a terra. Allertati anche i Carabinieri a cui è stato denunciato il furto. La porta è stata sostituita nel corso della stessa giornata, e l’attività ha potuto andare avanti senza interruzioni, anche se i danni non sono da poco.

Per la Caffetteria di via Volta si tratta della terza volta in otto anni.

La titolare, che ha alle spalle quarant’anni di lavoro in città - in precedenza gestiva una tabaccheria - più volte è stata vittima dei furfanti. «Quelli che hanno agito non era di sicuro professionisti, ma disperati. La modalità è sempre la stessa, entrano facendo danni, cercano il fondo cassa e poi se ne vanno – ha rimarcato – Noi esercenti siamo troppo esposti e quando succedono fatti come questi, sinceramente, fanno passare la voglia di lavorare. Portare avanti un’ attività oggi è diventato veramente pesante e purtroppo nessuno ci aiuta».

Al Barber di corso Italia sgradita visita dei ladri dopo 15 giorni dall’inaugurazione

Hanno inaugurato il negozio di parrucchiere da uomo a metà aprile e sono già finiti nel mirino dei ladri. I malviventi hanno agito nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle tre e cinquanta, così hanno raccontato i titolari del Barber di Desio, Liam e Robert Perja, di origini albanesi, che gestiscono anche un negozio a Melzo e da poco hanno inaugurato l’attività nel centro cittadino, in corso Italia 35. Hanno tagliato il nastro il 14 aprile.

«Dalla telecamera si vede uno dei furfanti mentre si introduce nei nostri locali – spiega uno dei titolari – L’altro è rimasto all’esterno, mentre hanno parcheggiato l’auto quasi davanti all’ingresso del negozio. Hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta all’interno, uno dei ladri ha raggiunto la cassa, l’ha aperta e ha preso i soldi, 900 euro, il guadagno in banconote di questo periodo».