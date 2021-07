Spaccata al bar, danni per migliaia di euro

In cinque hanno tagliato l’inferriata, alzato la serranda e infranto il vetro e una volta dentro al locale hanno puntato alla sala slot, sollevando di peso una macchinetta e il cambiamonete. Non contenti, si sono diretti anche alla cassa, asportando tutto il contenuto. Spaccata notturna al bar-tabaccheria «Anna» di fronte alla stazione di Camnago, danni per migliaia di euro.

Spaccata notturna al Bar Anna

I malviventi sono entrati in azione nella notte, in base alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale, ora al vaglio dei Carabinieri. «Si vedono cinque persone, particolarmente muscolose, che arrivano dalla stazione ferroviaria e si dirigono verso il bar - spiega la titolare - Hanno puntato direttamente alla porta d’ingresso laterale, tagliando l’inferriata, la serranda e spaccando un vetro».

Via con slot, cambiamonete e soldi della cassa

Il sistema d’allarme si è innescato immediatamente, «ma sono stati velocissimi, avranno fatto tutto in un paio di minuti. Una volta all’interno si sono diretti nella sala slot, riuscendo ad asportare una macchinetta e un cambiamonete. Erano molto forzuti». Dopo aver ripulito anche la cassa del bar si sono dileguati, lasciando un disastro.

Danni per migliaia di euro

«Devo ancora quantificare ma di certo il danno ammonta a migliaia di euro - afferma Zhang sconsolata - Ho provveduto a sostituire subito l’inferriata e il vetro e anche quelli sono costi non indifferenti. Sono episodi che lasciano tanta amarezza, non si può neanche lavorare serenamente». La titolare ha presentato formale denuncia ai Carabinieri.