Spaccata in pasticceria a Lentate, danni per migliaia di euro

Spaccata in pasticceria a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Danni per migliaia di euro, rubate le monetine.

Spaccata in pasticceria a Camnago

A essere presa di mira, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo 2024, "La boutique del dolce" di Alessandro Zingaro, in via Vittorio Veneto. Ingenti i danni causati da un furfante solitario, che intorno alle 3 si è avventato sulla vetrata e sulla porta d'ingresso.

"Una foga mai vista"

"Dalle immagini delle telecamere si nota un individuo solitario, con giubbotto bianco e capelli raccolti, alto e magro, che intorno alle 3 si aggira nei paraggi della pasticceria - spiega il titolare, amareggiato per l'accaduto - Inizialmente ha sferrato dei calci alla porta del laboratorio, ma non è riuscito a sfondarla. Sembra che si allontani, invece poi prende di mira la vetrata, scagliandovi addosso dei sassi. Poi, con una foga mai vista, ha tirato altri calci, fino a mandare in frantumi il doppio vetro, che poi si è messo a strappare con le mani. Ha creato un varco rotondo nel quale ha infilato la testa, sperando di passare, ma non ha fatto i conti con il bancone appoggiato alla vetrata, che lo ha ostacolato".

Frantumata la porta d'ingresso della pasticceria

Il malvivente non si è però dato per vinto e ha provato a guadagnarsi l'accesso alla pasticceria dalla porta d'ingresso:

"L'ha presa a calci e spallate con una forza allucinante, rischiando anche di farsi male - prosegue Zingaro - Alla fine è riuscito a romperla ed è entrato nel locale. Solo allora è suonato l'allarme".

In pochi secondi il bandito è salito su un tavolo, poi sul bancone e con un salto si è ritrovato dalla parte della cassa. Ha gettato a terra gli scontrini dei bancomat e arraffato le monetine, poi si è dileguato.

"Danni per migliaia di euro"

"Al di là di quello che ha rubato, che si aggira sui 100 euro, ha lasciato tantissimi danni - conclude desolato Zingaro -Per sistemare la porta e la vetrata della pasticceria ci vorranno come minimo 4mila euro, sperando che nello spostare il bancone non si rompa nulla. Questi episodi lasciano l'amaro in bocca, ti demoralizzano".

I Carabinieri stanno indagando

Sul posto, una volta ricevuto l'allarme dai residenti in via Vittorio Veneto, svegliati dai rumori, si sono portati i Carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per risalire al responsabile. Sono state acquisite anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza.