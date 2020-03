Spaccata in un negozio di materiale informatico ad Arcore. Rubati articoli di informatica e telefonia in via Belvedere, nella zona commerciale della frazione Cascina del Bruno, all’interno della ditta “Brevi”.

Colpo avvenuto in via Belvedere

Il colpo è avvenuto ieri sera, martedì 3 marzo 2020. I malviventi, a bordo di un furgone Fiat Ducato, hanno sfondato la vetrina dell’attività commerciale e si sono introdotti all’interno dei locali, riuscendo a portarsi via materiale informatico e accessori per la telefonia.

Sul posto sono protamente intervenuti i carabinieri della stazione di Arcore e del Nucleo Operativo Radiomobile, anche se i malviventi erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.

Al momento è ancora al vaglio la quantificazione del materiale rubato e la conta dei danni arrecati all’attività commerciale di via Belvedere.

Indagini in corso

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno acquisendo tutte le immmagini riprese dal sistema di videosorveglianza di Arcore per risalire ai colpevoli del furto.

