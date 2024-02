Una brutta sorpresa questa mattina per il titolare della farmacia di Villasanta, in via Buonarroti. Ignoti infatti nella notte si sono introdotti nel negozio e hanno portato via il fondo cassa.

Spaccata nella notte nella farmacia di Villasanta

Il titolare come ogni mattina si è recato in farmacia per l'apertura al pubblico ma ha trovato la porta d'ingresso in frantumi e aperta. Una volta entrato si è subito accorto che mancava il fondo cassa, circa 300 euro, ma fortunatamente nient'altro. I malviventi infatti non hanno portato via medicinali o altri prodotti. Pesante invece il danno per l'attività commerciale, che si trova proprio davanti agli studi medici associati.

Sul posto ovviamente sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore saranno vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commercialic he si trovano proprio accanto alla farmacia nella speranza che possano fornire elementi utili ad individuare i responsabili.