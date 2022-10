Spacciatore preso con 44 dosi di cocaina

É stato sorpreso a spacciare cocaina in strada, arrestato dai carabinieri un 37enne di origine indiana. E' accaduto a Vimercate.

Movimenti sospetti nella zona industriale

I militari della locale stazione da qualche giorno avevano intensificato i pattugliamenti nei pressi della zona industriale poiché erano giunte varie segnalazione su un via vai sospetto di auto nei pressi dei parcheggi antistanti ad alcune aziende, verosimilmente per acquistare droga da qualche pusher presente.

Spacciatore preso mentre tentava la fuga

Nei giorni scorsi gli uomini dell’Arma, durante un normale servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marzabotto, hanno notato un furgone posteggiato sul margine della carreggiata ed alcuni giovani che camminavano a piedi in direzione del veicolo. Alla vista della gazzella i giovani si sono dati alla fuga mentre il conducente del furgone ha cercato di allontanarsi. Tentativo rivelatosi un buco nell’acqua perché, dopo poco, è stato prontamente bloccato dai Carabinieri.

Nel furgone 44 ovuli di cocaina

Agitato e nervoso, con il suo atteggiamento sopra le righe ha confermato i sospetti dei miliari che hanno proceduto con la perquisizione del mezzo. E così, all’interno dell’abitacolo i militari hanno rinvenuto 44 ovuli di cocaina, per un peso complessivo pari a grammi 25 circa, oltre che alla somma contante di circa 300 euro, ritenuta provento dell’illegale attività di spaccio.

Arrestato, è stato rimesso in libertà

Di origine indiana, 37 anni, e residente nel mantovano, il pusher è stato arrestato e, dopo un paio di giorni nelle camere di sicurezza della caserma di Vimercate, è stato accompagnato al Tribunale di Monza per essere giudicato con il rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto e rimesso in libertà con il divieto di dimora nella provincia brianzola.