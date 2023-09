Spacciatori brianzoli sorpresi con la droga in Valtellina

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavenna con i colleghi della di Delebio, alle prime luci dell’alba di ieri, mercoledì 13 settembre 2023, hanno arrestato due brianzoli - un 34enne pregiudicato e un 23enne incensurato - sorprese in possesso di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate.

Spaccio di droga, in due arrestati dai Carabinieri

I due (residenti a Sovico e Limbiate), controllati a Piantedo mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in sosta nei pressi del cimitero, sono stati sottoposti ad una perquisizione personale e veicolare e trovati in possesso di diversi grammi di eroina e cocaina (contenuti in vari barattoli), circa 120 grammi tra hashish e marijuana (all'interno di diversi sacchetti) e un bilancino.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed i due soggetti, una volta arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati condotti in carcere a Sondrio e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.