Spacciava tra i campi del Vimercatese, 33enne arrestato dai Carabinieri

Spacciava tra i campi del Vimercatese, ma alla fine i Carabinieri della stazione di Bernareggio hanno messo la parola fine alla sua attività criminale. In manette è finito un 33enne di origine marocchina residente a Sulbiate.

Nella mattinata di giovedì 8 maggio, i Carabinieri della stazione di Bernareggio guidati dal maresciallo Antonino Di Marco, con il supporto dei militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Vimercate del capitano Giuseppe Della Queva e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo, hanno tratto in arresto, un 33enne di origine marocchina, residente a Sulbiate, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione e le perquisizioni

L’arresto è giunto al termine di un’articolata attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel territorio comunale di Sulbiate. In esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Monza, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dell’indagato, e in un’area esterna nella sua disponibilità, circa 60 grammi di cocaina suddivisi in più involucri, 6,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.400 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

In manette un 33enne

Il 33enne, già noto alle Forze dell’Ordine è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, associato alla Casa Circondariale di Monza.