Spacciavano al cimitero, arrestati due studenti minorenni

Spacciavano al cimitero, arrestati due minorenni.

Sono due studenti Vimercate

I Carabinieri di Vimercate nella tarda serata di ieri, 3 marzo, hanno arrestato due giovani studenti, incensurati, di anni 16, entrambi domiciliati a Vimercate, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermati nel parcheggio con la droga in tasca

I militari stavano effettuando un controllo nello zona del parcheggio del cimitero di largo Marinai d’Italia, quando hanno notati i due giovani. Uno di questi, alla vista dei militari, ha subito mostrato segni di nervosismo. E’ bastato procedere ad una perquisizione per comprenderne i motivi: in una tasca interna dei pantaloni occultava ben 31 dosi di hashish, pari a 26 grammi. Oltre a ciò, anche 40 euro ritenuti provento di attività di spazio. L’altro giovane è invece stato trovato in possesso, nella giacca del giubbotto, di un unico pezzo di sostanza stupefacente del peso di 4 grammi.

Perquisizioni domiciliari

A quel punto i carabinieri sin sono trasferiti nelle abitazioni di entrambi per procedere alle perquisizioni domiciliari, che hanno consentito di rinvenire altri 3 grammi di hashish e un bilancino di precisione solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Messi agli arresti

Entrambi i giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, poiché, la sostanza stupefacente trovata nella loro disponibilità, per quantità e suddivisione in dosi, è da considerarsi destinata allo spaccio al dettaglio.

