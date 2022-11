Spaccio a Desio, doppio arresto dei Carabinieri

Spaccio a Desio, due arresti effettuati dai Carabinieri. In manette sono finiti due brianzoli di 56 e 40 anni.

Due arrestati per spaccio di droga

I Carabinieri della compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini brianzoli rispettivamente di 56 e 40 anni. L'accusa nei loro confronti è di detenzione di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari stavano monitorando i luoghi comuni di spaccio della città con mirati servizi di osservazione e controllo quando, nella serata di ieri, hanno proceduto al controllo dell'autovettura Peugeot con a bordo i due.

Hanno cercato di sfuggire ai Carabinieri, trovati con soldi e cocaina

Questi, dopo una prima mossa repentina di volere sfuggire al controllo, sono stati fermati. Il 56enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in otto dosi, occultata in un contenitore di latta all’interno della tasca dei pantaloni, il 40enne aveva con sé 1.700 euro in contanti.

Disposti gli arresti domiciliari

Gli uomini dell'Arma hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare nell'abitazione del 56enne, che ha consentito di rinvenire e sequestrare l’ulteriore somma in contanti di 1.500 euro, occultati all’interno di una custodia di occhiali griffati, che era stata nascosta nella camera da letto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, per i due i due sono stati predisposti gli arresti domiciliari nelle loro abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.