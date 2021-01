Spaccio al Parco delle Groane, arrestati due pusher di eroina

Spaccio al Parco delle Groane, i Carabinieri arrestano due pusher di eroina.

Spaccio alle Groane, due arresti in due giorni

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, continua senza sosta l’attività di spaccio all’interno del Parco delle Groane e altrettanto incessantemente prosegue l’attività di contrasto dell’Arma. Due arresti nell’arco di due giorni, sono stati effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, nei confronti di 2 pusher italiani.

Ai domiciliari un 43enne di Limbiate e un 24enne di Seveso

Un 43enne di Limbiate, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre usciva dall’oramai celeberrima zona di spaccio a ridosso della ex fermata dei treni Ceriano Laghetto – Groane. Addosso aveva oltre 40 grammi di eroina e 6 grammi di cocaina. Processato per direttissima, il giudice del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Mentre nel corso della notte i militari dell’Arma hanno arrestato un 24enne di Seveso. Il giovane, dopo essersi recato all’interno del parco, è stato fermato e trovato in possesso di 14 grammi di eroina, destinati allo spaccio. Anche per lui sono scattate le manette. Il Tribunale di Monza, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto anche nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

