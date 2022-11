Spaccio davanti al bar: chiuso il Darko

Nei confronti di uno dei due soggetti arrestati gravati da numerosi precedenti di polizia nonché reiterate condanne penali, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stata avanzata proposta di emissione della Misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, mentre per l’altro, già destinatario dell’Avviso Orale, è stato emesso dal Questore di Monza e della Brianza il provvedimento di DACUR, che gli impone il divieto per un anno di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze del Bar Darko.