Spaccio nei boschi, un arrestato e 200 grammi di stupefacenti sequestrati. Operazione antidroga a Cadorago nell'ambito del Progetto Parco delle Groane coordinato da Limbiate

La droga sequestrata

Uno spacciatore arrestato in flagranza di reato e quasi 200 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate tra hashish, cocaina ed eroina. È questo il bilancio dell’operazione antidroga a Cadorago (Como) condotta dalle Polizie Locali che aderiscono al “Progetto Parco delle Groane” coordinato dal vice comandante della Polizia Locale di Limbiate Antonio Azzarone.

L'arresto

Gli agenti della Polizia locale di Cadorago, guidati dal comandante Marco Radaelli, hanno arrestato un marocchino irregolare per spaccio, detenzione illegale di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione di due cacciatori

Tutto è nato dalla segnalazione di due cacciatori che avevano notato movimenti sospetti in un'area agricola-boschiva con un fuoco acceso in una zona già nota per episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Gli agenti arrivati sul luogo hanno notato due uomini che armeggiavano con materiali sospetti, tra cui pellicola per alimenti e oggetti di uso potenzialmente illecito.

La fuga e la perquisizione

All’ ”alt” degli agenti, i sospettati hanno tentato una fuga precipitosa, raccogliendo in fretta oggetti da un tavolino improvvisato. Uno dei malviventi è riuscito a fuggire mentre l’altro è stato arrestato dopo un inseguimento tra boschi e canali agricoli. Nella perquisizione sono stati trovati: un panetto di hashish di 92,8 grammi, 3 involucri di cocaina del peso di 50,6 grammi, 2 involucri di eroina di 42,6 grammi, un bilancino di precisione, 4 proiettili di pistola calibro 9, un coltello con lama di 20 centimetri, un martello, 4 telefonini e circa mille euro in contanti.

Il plauso dell'assessore regionale

“Questa operazione dimostra, ancora una volta, l’importanza del controllo del territorio – afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza - L’impegno di Regione Lombardia va nella giusta direzione, sostenendo le polizie locali che lavorano insieme svolgendo servizi coordinati soprattutto nelle aree più a rischio. Ringrazio gli agenti per i risultati ottenuti con l’operazione antidroga e ringrazio anche i cacciatori che hanno segnalato movimenti sospetti”.

Il progetto Parco delle Groane

Per il progetto Parco delle Groane, giunto alla sua terza edizione, Regione Lombardia ha stanziato 30mila euro per il 2024. Risorse che finanziano le ore straordinarie e di servizio coordinato degli agenti, soprattutto nelle ore serali. Il Progetto vede coinvolte le polizie locali di 30 Comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese.