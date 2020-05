Spara dalla finestra di casa per uccidere i piccioni, denunciato

Dalla finestra della sua abitazione si divertiva a sparare ai piccioni, ammazzandoli a fucilate. E’ stato deferito in stato di libertà per il reato di uccisione di animali un lentatese residente in via Gerbino, nella frazione di Birago.

Spara dalla finestra di casa per uccidere i piccioni

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, rimasti sconcertati di fronte al gesto dell’uomo. Il biraghese è stato infatti notato alla finestra del suo appartamento mentre puntava l’arma da fuoco contro i piccioni, prendeva la mira e sparava. Probabilmente esasperato dalla loro presenza, ha pensato di sbarazzarsene prendendoli a fucilate. I volatili uccisi sono stati trovati a terra in via Gerbino, nelle vicinanze del condominio dove abita.

Dopo le segnalazioni l’intervento dei Carabinieri

Della vicenda è stato informato il sindaco Laura Ferrari, oltre che le forze dell’ordine, prontamente intervenute. I militari, giunti sul posto, hanno identificato il biraghese e dopo aver effettuato gli accertamenti del caso lo hanno deferito in stato di libertà per uccisione di animali.

