Spara in piazza la notte di Natale

Un uomo ha impugnato due pistole e ha esploso diversi colpi verso il cielo.

Una scena incredibile avvenuta in pieno centro, la notte di Natale.

Spara con la pistola in piazza

Due pistole in mano e una raffica di spari verso il cielo. E’ quanto accaduto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Vimercate, in piazza Marconi.

Per “festeggiare” il Natale

Protagonista un uomo in compagnia di altre persone che ha pensato bene di “festeggiare” l’arrivo del Natale impugnando ben due pistole e sparando in aria una serie di colpi, si spera (ma non è certo) caricati a salve.

Nella zona della “Galleria Marconi”

L’episodio si è verificato a ridosso della galleria della piazza ad un orario in cui ormai la maggior parte dei locali erano chiusi.

Spari ripetuti più volte

Le immagini mostrano l’uomo staccarsi di qualche metro da un capannello di persone e poi esplodere i colpi. Probabilmente nemmeno i primi a giudicare dal commento (“Dai che prova ancora” ), incredulo, di chi ha ripreso la scena dall’altra parte della piazza.

Ennesimo inquietante episodio nella piazza della movida

Un episodio a dir poco grave e inquietante avvenuto ancora una volta nella piazza tristemente nota per fatti ed eccessi legati alla movida.

Violenze e aggressioni in provincia nella sera di Natale

Intanto da registrare una serie di altri episodi di violenza nella sera di Natale in alcuni Comuni del territorio. Sempre nella notte tra il 24 e il 25 un’ambulanza è dovuta intervenire a Trezzo sull’Adda per una rissa. Nel tardo pomeriggio aggressione in strada ai danni di una 18enne a Meda. Poco dopo le 20, altra aggressione a Lissone con coinvolti due uomini di 23 anni e uno di 46. Uno dei tre è stato trasportato in codice verde al San Gerardo. Poco dopo altra aggressione, questa volta a Bellusco, ai danni di una 22enne. Per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. Infine, poco prima delle 23, a Monza, aggressione in via Borgazzi ai danni di un 24enne, anche lui fino al San Gerardo in codice verde.