Sparge rifiuti in strada e offende gli agenti, denunciato limbiatese

Quando sono arrivati gli agenti, ha iniziato a insultare anche loro. Stava già litigando con alcuni residenti della zona di via Cairoli e via Verdi, il limbiatese di 46 anni dneunciato all’autorità per oltraggio e pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Limbiate, impegnata in un pattugliamento sera, è intervenuta per placare una lite tra cittadini

L’uomo stava litigando con alcuni residenti

Una volta arrivati in via Cairoli, gli agenti hanno notato un 46enne in forte stato di alterazione e alcuni sacchi dell’immondizia sparsi in mezzo alla strada. Il limbiatese stava litigando con alcuni residenti ma alla vista delle divise anziché placarsi ha iniziato ad agredire verbalmente anche gli agenti, con frasi ingiuriose e offensive

Sacchi della spazzatura sparsi in strada

Parlando con gli altri residenti, i vigili hanno scoperto che il 46enne aveva buttato in strada alcuni sacchi pieni di rifiuti che i cittadini avevano lasciato davanti casa in attesa del passaggio degli incaricati della raccolta differenziata. Non solo un dispetto ma anche un grave pericolo per i veicoli in transito, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità come appunto di notte

Il 46enne portato in comando

Il limbiatese ha continuato a inveire contro gli agenti anche una volta accompagnato al comando di piazza V Giornate. La Polizia Locale ha quindi proceduto nei suoi confronti con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

