Spari durante la rapina, malviventi in fuga

Rapina dai contorni drammatici in un bar di Desio: i malviventi, infatti, hanno sparato dei colpi in aria per coprirsi la fuga. Non si registrano, fortunatamente, feriti

La rapina con sparatoria

La rapina è stata consumata poco dopo le 15 al Bar San Giorgio di Desio, all’angolo tra via per Seregno e via Tagliabue. Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’ordine, ad entrare in azione sono stati due malviventi che, minuti di un casco scuro e integrale in testa, hanno fatto irruzione nel locale, con sul volto anche le mascherine per non farsi riconoscere. Uno dei due malviventi era armato di pistola (non si sa se vera o giocattolo) e non ha esitato a sparare dei colpi in aria pur di coprirsi la fuga: fortunatamente non si segnalano feriti. I due sono saliti a bordo di uno scooter e si sono dati alla fuga in direzione Desio. Sul posto sono poi arrivate le Forze dell’ordine che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità dei due malviventi.

