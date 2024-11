Spari in centro a Desio, ferito un 21enne. E' accaduto questa mattina, sabato 16 novembre, pochi minuti prima delle cinque in via Garibaldi.

Spari in via Garibaldi

In corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'evento violento avvenuto nella prima mattinata di oggi, sabato 16 novembre. Alle 4.56 la richiesta di intervento in codice rosso, arrivata al servizio di emergenza urgenza. Sul posto, in via Garibaldi a Desio, si è portata un'ambulanza e, insieme, anche una gazzella dei Carabinieri. E' stato soccorso un 21enne di nazionalità straniera.

Trasportato al San Gerardo un 21enne

Il giovane, che era stato colpito a una gamba, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Rispetto alla dinamica i Carabinieri sono al lavoro per capire cosa effettivamente sia successo. Dalle prime informazioni circolate ci sarebbe stata una lite in strada poi degenerata. Qualcuno in centro dice di aver sentito degli spari. Gli uomini dell'Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per avere un quadro più preciso della vicenda.