Sparatoria in strada, 44enne gravissimo

Sparatoria a Seregno nella serata di giovedì in via Fosse Ardeatine. Gravissimo un 44enne all’ospedale San Gerardo.

Spari in strada, gravissimo un 44enne

Il grave fatto di sangue poco dopo le 22 di ieri, giovedì 23 luglio, in via Fosse Ardeatine in zona Crocione, nel quartiere Sant’Ambrogio. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, in strada un 44enne è rimasto gravemente ferito dai colpi esplosi da un’arma da fuoco ed è stato trasportato all’ospedale di Monza in codice rosso. E’ stato soccorso dal personale del 118 con l’Automedica e l’ambulanza dell’Avis Meda.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono accorsi i Carabinieri, coordinati dal maggiore Corrado Quarta al comando della Compagnia locale, i Vigili del fuoco con l’ausilio in tarda serata della Polizia Locale. I militari dell’Arma hanno delimitato la scena del crimine in via Fosse Ardeatine con il nastro California: durante i rilievi interdetta al transito la strada a ridosso delle case Aler, che collega via Solferino al Parco della Pace. I Carabinieri, che a lungo hanno perlustrato la zona con le torce elettriche, hanno raccolto alcune testimonianze fra i presenti per ricostruire l’accaduto, su cui sono tuttora in corso le indagini che proseguiranno nella notte.

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