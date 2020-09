Spavento al maneggio per una ragazzina caduta da cavallo

Spavento al maneggio a Ornago per una ragazzina di 11 anni caduta da cavallo.

Ragazzina caduta da cavallo

Secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, l’episodio è successo poco dopo le 12.30 di oggi, domenica 13 settembre 2020, al centro ippico di via Banfi. Sul posto si sta portando un’ambulanza da Vimercate per soccorrere la malcapitata. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo.

