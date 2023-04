Spavento all'alba, auto si ribalta e prende fuoco

Spavento questa mattina, domenica 2 aprile 2023, ad Albiate per un'auto che ha sbandato e ha preso fuoco.

Auto prende fuoco

Incidente alle prime luci dell'alba in via Viganò ad Albiate. Per cause ancora da accertare alle 5.15 il conducente di un'auto ha sbandato e si è ribaltato completamente. Non solo. A seguito dell'impatto, la vettura ha preso fuoco. Immediatamente è scattata la richiesta di intervento per spegnere l'incendio scoppiato lungo una via in centro paese.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto sono interventi i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Besana Brianza per effettuare i rilievi e il Radiomobile di Seregno in ausilio. L'incidente si è verificato quasi all'incrocio semaforico con via Marconi. Il tratto di strada interessato dal sinistro (via Viganò fino all'incrocio con via Marconi) è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e rimozione del veicolo in sicurezza. Fortunatamente il conducente della vettura è uscito illeso dall'abitacolo.