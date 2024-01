Spavento sulla Monza Carate, investito un 13enne

Spavento questo pomeriggio (mercoledì 17 gennaio 2024) per un incidente avvenuto lunga la strada provinciale Monza Carate: all'altezza di Sovico è stato investito un 13enne che era in sella alla sua bicicletta.

Investito un 13enne

L'incidente è accaduto qualche minuto dopo le 16.30 lungo viale Monza, all'altezza della rotatoria che incrocia via Alessandro Volta e via Monsignor Giovanni Terruzzi. Per cause ancora da accertare, un'auto avrebbe urtato la bicicletta del minorenne facendolo cadere a terra. Inizialmente si è temuto il peggio e i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono arrivate a sirene spiegate l'ambulanza della Croce Verde Lissonese e l'automedica, insieme agli agenti di Polizia locale del comando di Sovico che hanno eseguito i rilievi. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Sicuramente la giornata di pioggia ha reso più difficoltosa la visibilità. Fortunatamente le condizioni del 13enne sono apparse meno gravi di quanto previsto inizialmente e l'intervento si è concluso in codice verde. Sul posto anche gli amici del ragazzino che lo aspettavano per trascorrere il pomeriggio insieme.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 gennaio 2024.