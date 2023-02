Spaventoso incendio nell'area giochi dei bambini

Le fiamme sono dilagate poco prima delle 19 di oggi, martedì 7 febbraio 2023, e sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per spegnere il devastante incendio scoppiato all'area giochi dei bambini del Parco comunale di Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza.

Devastante incendio all'area giochi

Le fiamme si sono estese in fretta all'area giochi del parco comunale di Carate Brianza e al momento non si esclude il dolo. I pompieri sono giunti in forze per cercare di domare l'incendio che ha già distrutto i giochi e le strutture per bambini (alcune oltretutto in legno).

Sul luogo dell'incendio anche il sindaco

A verificare di persona quello che sta accadendo è arrivato anche il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian assieme all'assessore Fabio Cesana, anche loro increduli davanti alle immagini dell'area giochi completamente distrutta dal fuoco.