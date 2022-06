Sperona una minicar che si cappotta

Non ha rispettato il cartello del dare precedenza e con la sua automobile ha speronato una minicar condotta da un 18enne che, per fortuna, se l'è cavata solo con tanto spavento

La minicar si cappotta dopo essere stata speronata

L'incidente è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 23.20, ad Albiate all'incrocio tra via Gatti e via IV Novembre. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri poi intervenuti sul posto, una Mini Countryman condotta da un 51enne di Triuggio che proveniva da via Gatti, non ha dato la precedenza a una minicar Ligier JS50 condotta da una 18enne di Lesmo che, dopo lo scontro, si è cappottata.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre ai Carabinieri, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza. Fortunatamente, spavento a parte, nessuno dei due conducenti ha riportato ferite tanto da rifiutare non solo il trasporto in ospedale ma anche le cure mediche. I due guidatori sono anche risultati negativi all’alcol-test effettuato dai carabinieri: il 51enne è stato sanzionato ai sensi del Codice della strada per non aver dato la precedenza.