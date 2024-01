Sposati da 70 anni, muoiono ad una settimana di distanza

Commosso addio ad Evelina e Adriano Varisco di Giussano: sono stati insieme per 70 anni, e se ne sono andati insieme a sette giorni di distanza una dall'altro.

Una vita insieme

Hanno vissuto insieme una vita intera, e a distanza di una settimana se ne sono andati via insieme.

Evelina Cantù e il marito Adriano Varisco, giussanesi doc, si sono spenti a distanza di pochi giorni, lasciando un grande dolore tra i tre figli. La coppia sposata dal 1956, ha trascorso 70 anni di condivisioni, di famiglia e impegni, prima nella casa a Paina, poi in quella di via D’Azeglio. Evelina, 89 anni, se n’è andata nel sonno il 31 dicembre, mentre Adriano, 92 anni, l’8 gennaio. Insieme sono stati in camera ardente a Paina per un giorno e mezzo, le ceneri di Evelina accanto alla bara di Adriano e insieme poi sono stati tumulati.

La passione per il canto e l'impegno nel volontariato

Tanti momenti sereni e una bella famiglia, cui si sono dedicati con amore nel corso degli anni. Ad unirli oltre ai tre figli Daniela, Giuseppe e Luisella, anche una grande passione per il canto: entrambi hanno fatto parte del «Coro degli Anta», un coro nato nel 2002 che si è creato tra i frequentatori dell’Università della Terza Età di Giussano composto da uomini e donne dai quaranta anni in su, con un repertorio di canzoni tradizionali. Insieme hanno anche condiviso tanti viaggi e l'impegno nel volontariato; in particolare Varisco è stato un volontario per tanto tempo dell’Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà di Monza e Brianza, l’Anteas.

Casalinga lei, ex tessitore lui, alla ditta Mariani di Birone, i due coniugi hanno vissuto una vita serena circondati dall’amore dei figli e dei nipoti.