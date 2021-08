Sposati da quasi settant'anni, muoiono nello stesso giorno. E' la storia dei desiani Rosaria Annaloro e Calogero Riniolo, 92 e 93 anni, scomparsi sabato 14 agosto.

Una vita insieme

Sposati da quasi settant'anni, muoiono nello stesso giorno. Rosaria Annaloro e Calogero Riniolo, entrambi classe 1928, lui nato ad aprile, lei a dicembre. Un muratore e una casalinga, che si sono conosciuti nei primi anni Cinquanta in provincia di Caltanissetta. Da quel momento, non si sono più lasciati. Si sono trasferiti a Desio stabilmente dal 1970 e in città hanno cresciuto i loro cinque figli: Franco, Antonio, Luigi, Lia e Carmela.

"Si sono sposati di sabato e se ne sono andati insieme"

Sabato 14 agosto, dopo 68 anni di matrimonio, a distanza di poche ore l'uno dall'altra, prima Rosaria Annaloro e poi Calogero Riniolo sono scomparsi. "E' surreale e allo stesso tempo bellissimo", dice il figlio Franco Riniolo, ancora sconvolto per l'accaduto. "Si sono sposati di sabato e se ne sono andati, insieme, di sabato. Sono andati via mano nella mano".

L'ultimo saluto ai coniugi

La celebrazione dei funerali dei coniugi si è svolta martedì 17 agosto, in Basilica. I due feretri hanno attraversato, insieme, la navata della chiesa. "Loro hanno onorato davvero il giuramento 'finché morte non ci separi' - ha affermato durante l'omelia il prevosto, don Gianni Cesana - Neppure Dio è riuscito a dividere Rosaria e Calogero".