Denunciato

E' l'assurda spiegazione fornita da un 31enne ai Carabinieri che lo hanno controllato questa notte

Spranghe nascoste in macchina: "Mi servono se finisco in un lago e devo aprire la portiera". E' l'assurda spiegazione fornita da un 31enne ai Carabinieri che lo hanno controllato questa notte.

Controllate 373 persone in una notte

Una notte di intenso lavoro, quella tra ieri sabato e oggi domenica 28 novembre 2021, per i militari della Compagnia di Seregno che hanno controllato 373 persone. Un servizio straordinario, volto al contenimento della movida, con particolare attenzione all'abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità urbana. L'attenzione si è concentrata in particolar modo sul controllo serrato dei green-pass.

L'attività, svolta nelle zone più sensibili del territorio dalle 18 di ieri sera e fino alle prime luci dell’alba, ha visto impiegati 30 militari, due squadre in abiti civili e un'unità cinofila di Casatenovo, sono state controllate 373 persone, 98 veicoli e 6 esercizi commerciali compreso, in quest’ultimi, l’obbligo dell’esibizione della certificazione verde dei clienti.

Controlli al Polaris

In particolare, anche in ragione di svariati episodi di tensione che si sono verificati nelle scorse settimane nelle vicinanze del “Polaris” di Carate Brianza, attorno alle 00:30 i carabinieri hanno convogliato le forze su quel locale per procedere a una verifica sui green-pass e sulla regolare somministrazione di bevande alcoliche. Tutto è risultato conforme alle prescrizioni.

Spranghe in macchina

Nel corso della serata, inoltre, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Besana è intervenuta a Verano nel parcheggio antistante il Mc Donald’s, poiché era stata segnalata un’accesa discussione tra un addetto alla sicurezza e un 31enne. Immediatamente intervenuti in via Comasina, i militari hanno proceduto a controllare il 31enne, di origini albanesi, incensurato, trovando nascoste a bordo della propria Audi A3 due spranghe di ferro.

Il giovane ha provato a giustificarsi dicendo dapprima che potevano essergli utili per uscire dall’auto in caso fosse finito in un lago e poi che le teneva in macchina perché “non si sa mai che…”. E' stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Ubriaco al volante

A Seregno, dopo la mezzanotte, i militari della Stazione di Verano sono intervenuti in Via Valassina dove un 39enne dopo aver perso il controllo della propria autovettura, è andato a sbattere contro altri veicoli in sosta, il tutto mentre era alla guida sotto l’effetto dell’alcol. 1,71 g/l il tasso alcolemico riscontrato dopo il test. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza con contestuale fermo amministrativo del veicolo.

Infine, i militari del Radiomobile hanno sanzionato per guida senza patente un 57enne colto al volante della sua Seat Ibiza con il documento di guida scaduto da anni.