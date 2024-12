Spray urticante sulla carrozza del treno: mobilitazione alla stazione ferroviaria di Cesano Maderno.

Squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, diverse ambulanze, Carabinieri, Polizia Locale e Polizia Ferroviaria sono intervenuti all'interno della stazione ferroviaria di Cesano Maderno, per dello spray urticante spruzzato all'interno di una carrozza sul treno della linea Erba - Milano Cadorna.

Scesi in stazione i cento passeggeri

Il treno, arrivato a Cesano Maderno da Seveso, ha dovuto arrestare la corsa in stazione, per consentire ai pendolari di scendere in sicurezza. Le squadre dei pompieri giunte in posto hanno collaborato assieme al personale del 118, alle Forze dell'ordine e al personale delle Ferrovie, per i gestire i feriti e i pendolari, circa un centinaio, scesi dal convoglio. Risultano coinvolte sei persone. L'intervento, iniziato alle 17.15, è terminato alle 18.30.