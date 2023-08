Spruzzano spray urticante, evacuato il McDonald's di Verano

Bravata al McDonald's di Verano Brianza. Un gruppo di giovani clienti ha spruzzato dello spray urticante all'interno del ristorante. Risultato: clienti intossicati e locale evacuato.

Malori tra i clienti

E' successo intorno alle 16,30 di oggi, lunedì 7 agosto. I giovani, seduti intorno a uno dei numerosi tavoli all'interno del McDonald's di via Comasina a Verano Brianza, hanno pensato bene di movimentare il pomeriggio spruzzando dello spray urticante, probabilmente al peperoncino. La bomboletta, ormai vuota, è stata poi ritrovata abbandonata sul pavimento.

Immediate le conseguenze sugli altri clienti: occhi arrossati, respirazione affannosa, tosse e gola irritata. Immediata la chiamata al "112". In via Comasina sono giunte a sirene spiegate due ambulanze e un'automedica, oltre ai Carabinieri.

Evacuato il fast food

Il personale del fast food è subito intervenuto facendo uscire tutti i clienti e distribuendo loro delle bottigliette d'acqua. Fortunatamente, dopo la paura iniziale, nessuno ha subito gravi conseguenze tanto che i mezzi di soccorso sono ripartiti vuoti.

Dalle informazioni raccolte sul posto, sembra che i Carabinieri abbiano già identificato i responsabili.