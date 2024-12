Squalifica Criscitiello: sospese tutte le sanzioni a carico della Folgore Caratese e del presidente della società di Carate Brianza.

Sospese le sanzioni dopo la maxi squalifica a Criscitiello

La Corte d’Appello della Figc ha sospeso tutte le sanzioni a carico della Folgore Caratese e del presidente, Michele Criscitiello, raggiunto da una maxi squalifica di 18 mesi l’altra settimana per insulti razzisti, rissa e sputi agli avversari. La III sezione della Corte Sportiva d'appello nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre ha esaminato il ricorso presentato da Criscitiello in merito alla maxi squalifica successiva al match casalingo dello scorso 1 dicembre contro il Club Milano. Visto il reclamo e gli atti della causa, Savio Picone, relatore della Camera di consiglio ha ascoltato l'avvocato Cesare Di Cintio che ha rappresentato il numero uno della Folgore Caratese e ha preso atto del deposito di un esposto alla Procura Federale da parte di Criscitiello in relazione agli stessi fatti per cui è in giudizio.

Udienza rinviata a a data di destinarsi

L'efficacia delle sanzioni è stata sospesa e l'udienza di conseguenza rinviata a data da destinarsi. La Corte si è espressa sia sulla squalifica del presidente dei brianzoli, sia su quella del campo di gioco per due gare effettive, annullando di fatto il campo neutro e l'ammenda pari a 4mila euro.

"Ho trovato una corte intelligente che ha ascoltato. Ora andrò per le vie penali nei confronti dell’arbitro per calunnia. Ho subito accuse false e gravissime" commenta Criscitiello che prosegue affermando di "essere contento per i tifosi della Folgore che potranno vedere la propria squadra. È stata una settimana squallida ma ho grande fiducia nella giustizia sportiva e ordinaria e sono molto soddisfatto per velocità e verdetto, il migliore possibile in così poco tempo".

Criscitiello ribadisce di voler andare fino in fondo perché: "chi ha scritto quelle cose indegne, false e vergognose deve pagare".