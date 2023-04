Squalifica per cinque anni nei confronti del mister della U14 dell'Accademia Sovico Calcio. E' stata questa la decisione del giudice sportivo in merito ai fatti accaduti domenica a Cassano d'Adda sul campo della Pierino Ghezzi, quando il portiere tredicenne della squadra di casa è stato aggredito e preso a pugni dall'allenatore della squadra brianzola.

Squalificato per cinque anni l'allenatore che ha aggredito un ragazzino della squadra avversaria

Francesco Raffa, mister della squadra di Sovico, era stato espulso al 30' del secondo tempo per doppia ammonizione ed era uscito dal recinto di gioco. All'ultimo minuto sul punteggio di 3-3 il direttore di gara aveva assegnato un calcio di rigore a favore dei padroni di casa.

L'attaccante gialloblù aveva calciato sul palo, ma poi aveva ribadito in rete. Il gol non era valido perché il giocatore che calcia una punizione (compreso il rigore) non può toccare la palla una seconda volta prima che questa sia toccata da un altro giocatore. Tuttavia nella panchina della Ghezzi qualcuno aveva esultato e ne era nato un battibecco con il mister avversario che era fuori dal campo.

La zuffa

Forse tra il portiere (che era in panchina in quanto era stato sostituito) e Raffa era volata qualche parola di troppo. Questa la ricostruzione dei fatti riferita dal direttore di gara al giudice sportivo:

(Raffa) rientrava poi nuovamente sullo stesso (campo, ndr) nei pressi dell'area tecnica davanti alla panchina della società Pierino Ghezzi, colpendo ripetutamente con calci e pugni il calciatore della medesima società. A questo punto alcuni dirigenti di entrambe le società tentavano di allontanare il Raffa dal calciatore che era a terra, mentre anche il dirigente accompagnatore della società Pierino Ghezzi, Masin Paolo, veniva colpito con un pugno dal Raffa, il quale veniva poi allontanato definitivamente dal campo e la partita poteva essere portata a termine in modo regolare"