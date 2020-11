Sradicano la colonnina delle offerte e la buttano nel prato

Raid da parte dei ladri alla cappelletta della Brughieria a Ronco Briantino che hanno sradicato la colonnina delle offerte lanciandola poi nel prato adiacente.

Aprono il cancello e sradicano la colonnina

Triste scoperta domenica mattina fatta da un fedele che si era recato in preghiera alla cappelletta dei morti della Brughiera lungo via Pio XI e ha trovato a terra la colonnina per le offerte con decine di monetine sparse sul terreno.

Furto o tentato furto che sia, il maggiore danno è stato sicuramente quello recato alla struttura della piccola cappella votiva che si trova lungo la strada fra Ronco e Carnate: i ladri hanno prima forzato la porta in ferro all’ingresso della struttura. Successivamente, ingolositi dalla colonnina dove i fedeli pongono le proprie offerte, hanno deciso di sradicarla per prendere il suo contenuto portandola all’esterno del luogo di preghiera. Forse delusi dallo scarso contenuto di soldi trovati al suo interno o disturbati da qualche passante, hanno deciso di lanciarla in mezzo al prato a fianco della cappelletta dandosi poi alla fuga.

L’articolo completo in edicola oggi con il Giornale di Vimercate sfogliabile anche online, su pc, tablet e smartphone.

Torna alla home page