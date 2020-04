Stabile a 200 il numero dei seregnesi positivi al Coronavirus

Nuovo aggiornamento del sindaco di Seregno, Alberto Rossi, sulla situazione in città e sulla gestione dell’emergenza sanitaria. I seregnesi positivi al Coronavirus sono stabili a quota 200.

“Nella lista di Ats rimane stabile a 200 il numero di seregnesi positivi al tampone – fa fatto sapere nella tarda serata di ieri il primo cittadino. Di questi 25 sono deceduti e 19 sono guariti, ossia risultati negativi ai due tamponi di controllo. Ho speranza che questo secondo gruppo cresca nelle prossime settimane: ci sono infatti 34 persone che avendo superato la fase acuta sono state dimesse dall’ospedale e proseguono la terapia a casa, e ci sono inoltre diversi cittadini in attesa di tamponi per la verifica dell’avvenuta guarigione”.

Aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda la situazione nelle Rsa. Come ha fatto sapere il sindaco c’è infatti un nuovo comunicati della Don Gnocchi:

“Nei giorni scorsi i responsabili del Centro Ronzoni-Villa della Fondazione Don Gnocchi hanno esteso i tamponi a tutti gli ospiti della RSA, secondo i protocolli di mappatura epidemiologica definiti dalle Autorità. Questo ha consentito di rilevare un numero complessivo di 68 ospiti della RSA positivi al Covid-19, che al momento sono in condizioni di salute stabili; sono continuamente monitorati e assistiti dagli operatori. Sono mantenuti in isolamento – rispetto alle aree riservate agli altri ospiti – e ricevono la cura e l’assistenza adeguate. Presso la RSA si è registrato il decesso di un ospite con tampone positivo per Covid-19. La Fondazione esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia, per questa dolorosa perdita. Sono in corso i tamponi di controllo – eseguiti secondo i protocolli delle Autorità – sui 16 minori del Centro positivi al Covid-19, essendo trascorsi i quattordici giorni previsti per il periodo di quarantena. Durante tutto il periodo i minori hanno manifestato condizioni di salute buone.”