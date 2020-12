Stagionali agricoli, ecco come richiedere la disoccupazione. Nella nostra provincia sono circa 2.500 i lavoratori stagionali che lavorano nell’agricoltura.

Sono circa 2.500 i lavoratori stagionali agricoli nella provincia di Monza e Brianza. Nel settore sono ricompresi quanti si occupano di manutenzione del verde, i florovivaisti e qualche (pochi) forestale. Di questi 2.500 alcune centinaia, perlopiù stranieri, a causa del lockdown sono rimasti senza lavoro.

“Ci sono molti lavoratori – sottolinea Federica Cattaneo (nella foto), della Flai Cgil Monza e Brianza – che hanno preso l’indennità Covid a marzo e aprile, ma non essendo poi stati richiamati ora sono con l’acqua alla gola. Per loro c’è poi il grosso rischio che non avranno giornate necessarie per richiedere la disoccupazione agricola. Ci sono infatti situazioni dove il datore di lavoro dà una garanzia come numero di giornate lavorate al dipendente stagionale per poter ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, e lì siamo tranquilli. Ma non è sempre così”.

Per ottenere la disoccupazione agricola 2021 occorre infatti aver lavorato almeno 102 giorni nel biennio 2019-2020 e presentare domanda entro il 31 marzo prossimo.

“Purtroppo – sottolinea Cattaneo – ci sono stagionali che nel 2020 non hanno raggiunto i 52 giorni lavorativi e rischiano quindi di perdere oltre ai mille euro di indennità Covid anche la disoccupazione agricola”.

Ottenere la disoccupazione è importante perché si ha diritto anche agli assegni familiari e, l’anno successivo, a un sostegno economico per la famiglia. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Flai Cgil di Monza e Brianza (tel. 039.2731279).

