Statale 36: soccorsi in codice rosso per un mezzo finito fuori strada

Intervento in codice rosso sulla Statale 36 per un mezzo finito fuori strada. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Arosio e l’uscita Verano Giussano, in direzione Milano.

Statale 36: soccorsi in codice rosso per un incidente

Sulla base delle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il grave sinistro, la cui dinamica al momento è ancora da chiarire, è avvenuto poco dopo le 11.30 nel tratto compreso tra le uscite di Arosio e Verano Giussano.

La persona rimasta coinvolta nell’incidente è un giovane di 22 anni. Il ragazzo è stato tempestivamente soccorso dai volontari del 118 di Seregno Soccorso che insieme al medico hanno fortunatamente escluso gravi conseguenze. Dopo gli accertamenti del caso il 22enne è stato caricato in ambulanza e poi trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Milano.

(foto archivio)