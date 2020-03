“State a casa, state a casa”, le ultime parole di Clide ai famigliari

«State a casa, state a casa». Anche negli ultimi istanti di vita, prima che al telefono i famigliari le sussurrassero «Ti vogliamo tanto bene», lei ha pensato a loro. L’ultima affettuosa raccomandazione di Clide Radice, 83enne di Meda, prima che il Coronavirus la strappasse all’amore dei suoi cari.

Storica commerciante stroncata dal Coronavirus in pochi giorni

In soli tre giorni questo virus ha spento il bel sorriso di Clide Radice, storica commerciante di scarpe, che a 83 anni aveva ancora energia e forza da vendere, da fare invidia ai più giovani. Con lei se ne è andato un pezzo della storia di Meda. Lei che era una presenza fissa nello storico negozio di scarpe «Confalonieri calzature», nel tratto di via Cialdini tra il passaggio a livello e la piazza Cavour.

“Siamo increduli, assurdo morire così”

La sua morte, avvenuta così velocemente, ha lasciato sgomenti i famigliari. «Siamo increduli e non ci capacitiamo di come sia potuto accadere – si sfoga il figlio Franco Confalonieri, distrutto dal dolore – Questo virus ce l’ha portata via in tre giorni senza darci la possibilità di starle vicino, di stringerle la mano”.

