Il trader brianzolo Stefano Conti è stato assolto perché "il fatto non sussiste". Rischiava fino a trent'anni di carcere a Panama.

Stefano Conti assolto: cadute le accuse

Lo ha stabilito giovedì, 6 marzo, il Tribunale di Panama, Paese dove il 40enne cresciuto tra Cesano Maderno e Varedo (suo ultimo domicilio in Italia) è stato detenuto per 423 giorni nel carcere di massima sicurezza di La Joya. Conti era stato arrestato il 15 agosto del 2022 e accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale.

Il brianzolo ha sempre urlato la sua innocenza e le presunte vittime - sei ragazze della Colombia - avevano ritrattato, sostenendo di aver subito pressioni dalla Polizia panamense.

"Rischiava trent'anni di galera"

"Dopo aver rischiato 30 anni di galera e averne trascorsi quasi due in una prigione di massima sicurezza a Panama in regime di carcere preventivo, Conti è stato dichiarato innocente - l'annuncio via social di Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Centro e Nord America, che ha seguito il processo - Lui era uno dei duemila italiani detenuti nel mondo che non hanno mai avuto un giusto processo. Come altri nostri connazionali, dopo il mio intervento, l'accusa nei suoi confronti è risultata infondata. Stefano ha avuto giustizia ed è tornato libero"

"Ho parlato con il padre che si è commosso alla notizia che Stefano era finalmente stato prosciolto", ha aggiunto Di Giuseppe sottolineando che "l'anno scorso siamo riusciti a fargli avere i domiciliari, oggi la notizia più bella. Una grande vittoria per il nostro Paese".