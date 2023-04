Stop agli allagamenti tra Sulbiate e Aicurzio, prosegue il cantiere per il Parco dell'acqua

Un biolago al centro di un mare verde. E poi giochi d'acqua, percorsi ciclopedonali e aree dove trascorrere qualche ora di relax in famiglia o in compagnia e fare un pic-nic. Proseguono senza sosta i lavori di realizzazione del nuovo parco dell’acqua che si trova al confine tra Sulbiate e Aicurzio.

Si tratta di un progetto firmato Brianzacque che vedrà la luce nel 2025. Il cantiere è iniziato lo scorso ottobre e ieri mattina, sabato 15 aprile 2023, la public company dell'acqua brianzola ha organizzato un open day al cantiere per poter permettere ai cittadini di vedere come procede la realizzazione della vasca volano e del biolago. Presenti al tour organizzato, oltre al presidente di Brianzacque Enrico Boerci, anche il sindaco di Aicurzio Matteo Baraggia e l’assessore all’Ambiente Matteo Dosso.

Un investimento da sei milioni di euro e un cantiere di due anni e mezzo che trasformerà l'area tra Aicurzio e Sulbiate in un parco urbano di rigenerazione pluviale. Un’opera che permetterà di contenere le eventuali esondazioni che, in caso di temporali o precipitazioni persistenti, causano l’allagamento di un tratto della Strada Provinciale 177 tra Aicurzio e Sulbiate e la zona di Cascina Ca’. L'intervento permetterà anche di effettuare un'opera di rigenerazione della natura promuovendo la biodiversità e la fruizione sociale.

"Due i macro obiettivi dell'intervento: dare soluzione alle esondazioni che causano l'allagamento di un tratto della Sp177 tra Aicurzio, Sulbiate e la zona di Cascina Ca' e ricomporre il paesaggio attraverso la rigenerazione della natura promuovendo la biodiversità e la fruizione sociale», hanno spiegato i tecnici di Brianzacque durante il tour nel cantiere.

Il Parco dell'Acqua, come detto, sarà il terzo sul territorio, ma il primo per estensione con una superficie di oltre 5 ettari (più del doppio di quello di Bernareggio e cinque volte quello di Arcore).

"Quest'opera strutturale, che si caratterizza per la presenza di due bacini per la regimazione delle acque, è la risposta concreta alla crescente necessità di dotare il territorio della Brianza, un territorio fragile, di opere contro gli effetti del cambiamento climatico, apportando al contempo valore in termini di rigenerazione urbana e di fruibilità di spazi all'aria aperta - ha spiegato il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci - La gestione delle acque di pioggia da problema diventa così un'opportunità per produrre benefici multi-obiettivo, a cominciare da una maggiore sicurezza idraulica per i territori e le persone".