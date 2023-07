Storica sarta di 92 anni dona le cornee

Cordoglio a Giussano per la scomparsa di Marisa Barzaghi, 92 anni, storica sarta in città, molto vicina all'Aido e all'Avis. Donna di grande sensibilità ha donato le cornee.

Persona semplice e laboriosa

Si è spenta all’hospice di Giussano, il 27 giugno, Marisa Barzaghi, 92 anni, storica sarta della città. aveva lavorato da sarta presso alcune aziende locali fra le quali la Core di Verano. Persona semplice e laboriosa, molto conosciuta in città. In tanti, ieri, venerdì 30 giugno - giorno in cui si sono svolti i funerali in basilica a Giussano - hanno voluto condividere il lutto del marito, del figlio e degli adorati nipoti.

Vicina all'Avis

La 92enne, donna dalla grande sensibilità, è sempre stata vicina all'Avis, poichè il marito Carmelo Lazzari, è un avisino e tuttora colonna del locale consiglio Avis-Giussano, e proprio lui insieme al figlio Antonello, non hanno esitato a chiedere ai sanitari dell’hospice di mettere in atto le procedure per il prelievo delle cornee attraverso la Banca degli Occhi di Monza.

Un gesto di grande generosità

Un gesto di grande generosità che ha consentito di innestare le sue cornee su due pazienti non vedenti in attesa presso l’ospedale San Gerardo di Monza, che potranno ora riavere la vista. Quella di Barzaghi è la 228° donazione di un giussanese dalla fondazione dell’Aido-Giussano.