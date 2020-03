Storico ambulante altra vittima del Covid

Un’altra vittima del terribile Covid. Lutto nel mondo degli ambulanti brianzoli. Il coronavirus ha stroncato uno storico commerciante del mercato di Monza, Maurizio Rizzo.

Cordoglio dei colleghi

Rizzo, 56 anni, originario del Vimercatese, fino a dicembre aveva avuto un banco di formaggi al mercato del sabato a Monza. In pochi giorni il virus non gli ha dato scampo. A esprimere il cordoglio a nome dei colleghi, Lorenzo Manazzale, riferimento degli ambulanti monzesi. “Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di dolore”.