Strada ancora chiusa per la voragine

Il tratto di via Cesana e Villa a Biassono, in direzione di Macherio, è ancora chiuso al traffico dopo la voragine che si è aperta in strada ieri pomeriggio (martedì 2 aprile 2024).

Strada chiusa per la voragine

Ieri pomeriggio, lo ricordiamo, un tratto di strada della Provinciale Monza Carate ha ceduto improvvisamente e si è aperta una voragine. Una vettura in transito proprio in quel momento è rimasta con una ruota praticamente sospesa nel vuoto. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato il cedimento del manto stradale, avvenuto sulla corsia che da Monza conduce verso Carate. Quel che è certo è che il traffico è rimasto completamente bloccato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Biassono per la gestione della viabilità, fortemente compromessa a seguito dell'interruzione della circolazione in direzione Carate.

Presidio della Protezione civile

In serata anche i volontari della Protezione civile sono intervenuti sul posto per presidiare l'area interessata dal cedimento e si sono fermati fino alla mezzanotte insieme al sindaco Luciano Casiraghi: "Non è ancora chiaro cosa abbiamo provocato il cedimento - spiega il primo cittadino - Adesso ci sono gli operai sul posto che stanno valutando. Le cause potrebbero essere la rottura di un condotto dell'acqua o un cedimento della fognatura". Nel frattempo il tratto di strada in direzione di Carate resta chiuso al traffico.

