Strage sfiorata ad Albiate: ruba l'auto a un anziano, investe un ciclista e centra un altro veicolo

Caos ad Albiate. Pochi minuti prima delle 13 di oggi, sabato 16 luglio, un giovane di origine straniera ne ha combinate di tutti i colori, rischiando di fare una strage.

Rubata l'auto a un anziano

Dalle prime informazioni raccolte pare che l'uomo abbia rubato l'auto, un'utilitaria, a un 83enne in via Trieste, in centro paese. L'anziano era fermo davanti a casa, pronto a partire, quando il rapinatore lo ha scaraventato giù dell'abitacolo, portandogli via la quattro ruote. Una scena alla quale ha assistito anche l'assessore Yuri Volpi, rimasto leggermente ferito nel tentativo di fermare il malvivente.

Una volta schiacciato il piede sull'accelleratore, il ragazzo ha investito un ciclista che stava percorrendo via Trieste: un 54enne rovinato al suolo e soccorso in codice rosso e in seguito trasportato all'ospedale in giallo. Non è finita: anche un pedone ha rischiato di finire sotto le ruote del fuggitivo, salvandosi fortunatamente,

Preso dai Carabinieri

Percorsi pochi metri, il criminale ha centrato in pieno un'altra auto all'altezza dell'incrocio semaforico tra le vie Trieste e Marconi. Lì è stato fermato da alcuni passanti e poi braccato dai Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Sul posto, oltre ai militari, due ambulanze e l'automedica che hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti: il ciclista 54enne e l'anziano 83enne.

Il servizio completo sarà pubblicato sul numero del Giornale di Carate in edicola da martedì 19 luglio.