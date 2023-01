Da Limbiate erano arrivati fino ad un centro commerciale di Cremona, dove, nel parcheggio, avevano preso di mira un'anziana di 80 anni, strappandole la borsa e facendola cadere a terra, per poi scappare. A più di un mese di distanza dal fatto, avvenuto il 13 dicembre, la Polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 22 e 46 anni, residenti nelle province di Alessandria e Monza, e indagati per i reati di furto con strappo, lesioni aggravate e utilizzo indebito di carte di credito.

Strappano la borsa a un'anziana facendola cadere e poi fanno acquisti con la sua carta di credito: arrestati

L’indagine, sviluppata dalla Squadra Mobile di Cremona, ha permesso di identificare i presunti autori del furto avvenuto nel parcheggio del centro commerciale “Cremona Po” nel primo pomeriggio del 13 dicembre ai danni dell'anziana.

La donna, dopo aver effettuato la spesa, era tornata alla propria autovettura parcheggiata all’interno del centro commerciale, quando, mentre era intenta a posizionare la merce nel bagagliaio, era stata aggredita da due individui, che le avevano strappato la borsa a tracolla. A causa del forte spavento la signora era entrata in uno stato di shock, tanto da essere stata soccorsa solo dopo diverse ore, quando i parenti, non avendo più notizie, avevano dato l’allarme.

Le indagini

La complessa e corposa attività di indagine della Squadra Mobile ha permesso di acquisire importanti elementi a carico di due soggetti che, nel corso della mattinata, erano giunti a Cremona da Limbiate. I due, giunti nel parcheggio del centro commerciale, avevano immediatamente cambiato la targa del loro veicolo sostituendola con una clonata, denotando chiaramente le loro intenzioni criminose. Successivamente erano entrati all’interno del Cremona Po, scegliendo la propria vittima per poi pedinarla a pochi metri di distanza fino all’arrivo alla sua autovettura, dove, approfittando di un momento di distrazione della donna, le avevano strappato la borsa, facendola rovinare a terra e cagionandole importanti lesioni, oltre che un pericoloso stato di shock.

Gli acquisti con le carte di credito rubate

Nelle ore successive, in diversi negozi tra Lodi e Monza, inoltre, avevano effettuato numerosi pagamenti con le carte di credito appena rubate, per un totale di circa 4.000 euro, acquistando capi di abbigliamento e gioielleria.

Sono stati portati in carcere venerdì scorso

A seguito dei numerosi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari di Cremona, su richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, ha emesso nei confronti dei due indagati, italiani di 22 e 46 anni, con numerosi pregiudizi a loro carico, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nella giornata di venerdì, pertanto, unitamente alle Squadra Mobili di Monza ed Alessandria, gli investigatori hanno iniziato le ricerche dei due uomini, rintracciandoli, a seguito di una lunga ed articolata ricerca, solo nella notte a Tortona ed a Limbiate. All’interno del telefono cellulare di uno degli indagati, è stato trovato un video, effettuato mentre i due tornavano da Cremona, contenente ulteriori elementi inequivocabili a sostegno di quanto acquisito nell’ambito dell’indagine.

I due, conseguentemente, sono stati rinchiusi in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.