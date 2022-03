Straziante addio a papà Luca Polvara: "Vogliamo ricordarti tenace e appassionato"

Lutto

Sono stati celebrati questo pomeriggio, a Civate, i funerali del 37enne stroncato da un malore

Dolore e commozione, lacrime e sconcerto nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 marzo 2022 a Civate, dove sono stati celebrati i funerali di Luca Polvara, il giovane papà di 37 anni, stroncato da un malore accusato sabato scorso. In tanti hanno voluto stringersi attorno alla compagna Fabiola con la quale viveva a Briosco insieme ai loro due bambini di soli quattro mesi e tre anni. Ma anche ai genitori, ai parenti e a tutti gli amici che gli volevano bene. Per tanti anni il giovane, che lavorava a Monza, aveva frequentato l'oratorio di Civate per il suo impegno come allenatore nel settore pallavolo della Polisportiva San Vito.

"Vogliamo ricordarti tenace e appassionato"

"Con una tenacia appassionata. Così ho conosciuto Luca, diversi anni fa - ha detto don Gianni dal pulpito - Una tenacia appassionata per le proposte, per il gruppo sportivo, per le ragazze che allenava, per le attività da fare. Una tenacia ferma, profonda e determinata. E chi è attento a quello che propone è perchè ci tiene, perchè vuole mettersi in gioco in prima persona. Lui era così. Voglio rivolgermi a Fabiola, ai genitori e a tutti voi: Luca ha lasciato un segno, un segno che racconta di lui. Ora Luca è negli oceani che amava esplorare, è in universo nuovo. Chiediamo a Dio la forza di comprendere e a Luca di infondere la tenacia, la passione ai suoi piccoli. Ora stupirà il cuore di Dio con le sue proposte. Siamo certi che quella tenacia e quella passione la continuerà a custodire per ciascuno di noi".

Presente ai funerali anche la pallavolista Cristina Chirichella, centrale dell'Igor Volley Novara e pilastro della Nazionale campione d'Europa in carica.

Il ricordo della cugina Marika

Prima della cerimonia funebre, dal pulpito, la cugina di Luca, Marika, ha voluto leggere una lettera colma d'affetto e di dolore.