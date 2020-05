Striscione davanti all’hospice di Giussano per celebrare la Giornata Nazionale del Sollievo. L’idea dell’Asst di Vimercate per onorare la ricorrenza di domenica.

All’hospice di Giussano si celebra la Giornata Nazionale del Sollievo

Domenica 31 maggio si celebrerà la XIX Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 2001, con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per “promuovere e

testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e

solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti

coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure

destinate alla guarigione”.

L’iniziativa dell’Asst di Vimercate

Pur nelle difficoltà dettate dal periodo attuale, ancora segnata dall’emergenza da

coronavirus, e nel rispetto delle vigenti norme di distanziamento sociale, l’Unità

Operativa Complessa di Cure Palliative dell’ASST di Vimercate ha pensato di onorare

tale ricorrenza. Si provvederà, così, all’allestimento di uno striscione decorativo sulla

cancellata di fronte all’hospice di Giussano (con una dotazione di 19 posti letto). Sullo striscione, chiunque vorrà, potrà lasciare un proprio pensiero relativamente al significato che il “sollievo dalla sofferenza” ha per gli operatori e i volontari che prestano servizio presso la struttura.

“Vicinanza alla nostra comunità”

“Abbiamo valutato che tale iniziativa – spiega Matteo Beretta direttore delle Cure

Palliative e dell’Hospice – possa rappresentare una modalità espressiva di vicinanza

alle nostre comunità. Un piccolo segno, proiettato all’esterno, di un hospice in uscita e di un’unità operativa che anche in questo tempo di crisi c’è stata, c’è, e ha saputo

accogliere le istanze del territorio, rimanendo in ascolto della voce dei sofferenti e

soli”.

