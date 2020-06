Striscioni contro il ministro nel primo giorno della maturità FOTO

Striscioni contro il ministro nel primo giorno della maturità. Sono stati appesi sulle cancellate delle scuole brianzole dalla Lega giovani, i cui militanti hanno trascorso una “notte prima degli esami” un po’ particolare.

La Lega giovani Brianza contro ministro Azzolina. Nelle scuole della Brianza la tanto agognata maturità ai tempi del covid-19 incontra la protesta dei giovani della lega del territorio, che hanno affsso ai cancelli degli istituti striscioni contro il ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina che riportavano il seguente messaggio: “Caos e incompetenza, Azzolina fatti tu l’esame… di coscienza”.

La rivendicazione della Lega giovani MB

“Un grande in bocca al lupo agli studenti che oggi si trovano ad affrontare una tappa fondamentale della propria vita, alle loro famiglie e anche ai tanti professori che sono stati abbandonati all’incertezza e al caos per colpa di un ministro che non ha mai avuto idea di come gestire e governare questa situazione emergenziale – ha sottolineato il coordinatore dei giovani del Carroccio Matteo Lando – I litigi e i ricatti dei salotti romani, in nome delle poltrone, hanno portato ad una situazione di stallo che si è trascinata fino a pochi giorni fa, creando innumerevoli disagi nel mondo scolastico i nostri ragazzi meritano un ministro competente; non si scherza con il futuro dei nostri studenti!”

Nel merito della protesta contro il ministro dell’istruzione è intervenuto anche il coordinatore degli studenti leghisti brianzoli, Alessandro Pirola: “Ormai da diversi mesi non ricevo altro che segnali di profonda delusione e rabbia da parte dei nostri studenti, al di là del colore politico. Da parte nostra c’è sempre stata massima apertura al dialogo, ma il ministro Azzolina non ha mai accolto le nostre istanze. Anzi, i ripetuti dietro-front ed i ritardi nelle comunicazioni, hanno alimentato un clima di totale assenza di fiducia verso il Ministro che ci dovrebbe rappresentare. Ci resta solo da augurarci che vadano bene gli esami – ha concluso Pirola – per il rientro di settembre attendiamo le disposizioni del ministro, il 31 agosto… ”

Il plauso della segreteria provinciale

L’iniziativa dei giovani leghisti ha ricevuto il plauso della segreteria provinciale della Lega Salvini, che tramite il segretario provinciale Andrea Villa ha commentato: “Le sinistre hanno sempre vantato un certo feeling con scuola e cultura, ma i risultati alla prova di governo sono pessimi e, con un ministro famoso per le sue gaffe, non poteva essere altrimenti. Auguro ai ragazzi di completare il proprio percorso formativo e trovare la propria collocazione nel mondo del lavoro per poter raggiungere i propri obiettivi. Dopo la crisi dobbiamo costruire la ripresa per non infrangere i sogni dei nostri ragazzi ed aiutarli a costruire il loro futuro. Grazie ai giovani della Lega per questa iniziativa di protesta intelligente

