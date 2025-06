Un sorriso e un cuore grande, che hanno donato tanta gioia ad amici e cari. Un cuore grande che ha saputo distribuire tanta generosità nel corso della sua vita. Un cuore grande che ha smesso purtroppo di battere, nella maniera più inaspettata possibile. All'improvviso, lasciando non solamente una famiglia, ma un'intera comunità nel dolore.

Stroncato da un malore a soli 30 anni, Cornate piange Luca Mauri

Tutta Cornate d'Adda piange Luca Mauri, il giovane di appena 30 anni che è venuto a mancare lunedì sera per via di un malore mentre si trovava a Roma.

Una scomparsa che si è abbattuta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno in città, dove Mauri è molto conosciuto. La sua famiglia infatti da quasi un secolo gestisce la storica farmacia di via Dante. E proprio la famiglia con la mamma Elena, il papà Fabrizio e i due fratelli Sara e Davide, si è precipitata nella capitale appena saputo del malore.

Dopo aver frequentato le scuole locali di Cornate, si era iscritto al Liceo Scientifico Agnesi di Merate. Terminate le superiori aveva scelto di trasferirsi a Pisa per frequentare la facoltà di Informatica all'università locale. Poi, concluso il percorso di studi, il rientro in Lombardia e l'inizio del suo percorso lavorativo alla Human Technopole, una società di Milano dove ricopriva dal 2019 il ruolo di Full Stack Web Developer.

La passione per il nuoto

In parallelo al percorso accademico, c'era quello sportivo, con una grande passione: quella per il nuoto. Una simbiosi, quella tra il trentenne e la vasca lunga andata avanti per ben 12 anni, dai 9 ai 21 anni. Prima alla Libertas di Merate, poi alla Gesti Sport e infine - dopo il trasferimento in Toscana per l'università - alla Livorno Acquatics. Sempre con un feeling particolare con le vittorie. Diversi infatti i trionfi del giovane ai campionati italiani nel corso degli anni sulle distanze dei 400 e 200 misti, 200 delfino e 200 rana.

Ma la grande passione di Mauri era quella per i viaggi. Al giovane cornatese piaceva infatti girare ed esplorare il mondo. Una passione nata sin da piccolo, con la famiglia e poi portata avanti con gli amici e la fidanzata Valeria, con la quale era stato da poco in Giappone e lo scorso anno in Argentina ed Uruguay.

Lunedì si trovava a Roma proprio insieme alla sua fidanzata, originaria della capitale, in visita alla famiglia di lei. Il giovane avrebbe iniziato a stare male in serata, mentre si trovava a cena in un ristorante con un'ex collega che si era trasferita da alcuni anni lì. Immediati i soccorsi al giovane a cui un medico - che si trovava proprio nel locale - ha praticato subito il massaggio cardiaco. Poi l'arrivo dei sanitari che l'hanno trasferito in ospedale, proseguendo con le manovre di rianimazione. Ma nonostante la tempestività, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Il cuore grande e la donazione

Un cuore grande il suo, che negli anni ha saputo donare tanta gioia e amore, grazie anche al suo carattere gioviale con cui ha stretto tante amicizie. In ogni ambito infatti Mauri è riuscito a farsi apprezzare da tante persone, con i suoi modi gentili. Proprio il suo cuore grande ha saputo continuare a fare del bene anche dopo la scomparsa. Lui che per anni era stato abituato a donare il sangue con l'Avis, ha infatti donato anche le sue cornee, con le quali adesso un'altra persona potrà vedere.

L'ultimo saluto al 30enne è stato fissato per la giornata di sabato 28 giugno, proprio nella chiesa parrocchiale di Cornate, dove si terrà la funzione funebre a partire dalle ore 11.