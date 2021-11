Stroncato da un malore il referente della scuola materna

Triuggio

Lutto all'infanzia San Domenico di Canonica per Sebastiano Faranda, un volontario "doc".

"Ciao signor Faranda...Vogliamo ricordarti così, con il sorriso che hai sempre riservato a tutti noi. Ci mancherai tanto, i tuoi bimbi e le insegnanti".

Stroncato da un malore

Lutto alla scuola dell'infanzia "San Domenico" di Canonica, frazione di Triuggio, per la scomparsa questa notte del responsabile e referente Sebastiano Faranda, nonché volontario "doc" dell'asilo. 63 anni appena compiuti il 2 novembre, abitava in via Matteotti. Lascia la moglie Giusy, il figlio Andrea Maria, i genitori Calogero e Maria Carmela. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire di Triuggio, preceduti alle 15.30 dalla recita del rosario.

Volontario all'infanzia

Direttore della fotografia alla Rai, Faranda era andato in pensione nel novembre del 2018. Si occupava della gestione spicciola della scuola dell’infanzia: "Mi occupo del personale, del reperimento di fondi, dei rapporti con le istituzioni, la parrocchia e i genitori - ci aveva spiegato in occasione della festa alla scuola materna per la pensione - Questa scuola rappresenta un punto di aggregazione per la nostra frazione. Facciamo sacrifici per i nostri figli, perché l’obiettivo è far star bene i bambini e creare una comunità. Mi sono occupato negli anni della raccolta fondi destinati a opere per la scuola: abbiamo sistemato il giardino, fatto dei lavori di ristrutturazione, creato una zona pedonale". Un lavoro costante e fondamentale, quello svolto da Faranda.